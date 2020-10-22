Euro
9.25
Dolar
7.80
BIST 100
1,213.89
Altın
1,917.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır'da HDP il binalarında arama
logo
Dünya

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor

Ruslan Rehimov   | 22.10.2020
Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Bakü

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekiyor.

Zengilan, 20 Ekim'de kurtarılmıştı

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'la yaptığı görüşmede, "Dün internette Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı
TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda
Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji
Salgın hastanesinin hemşireleri var güçleriyle çalışıyor

Benzer haberler

Ermenistan, yalan ve çarpıtmalarla Rusya ve Batı'yı kışkırtmaya çalışıyor

Ermenistan, yalan ve çarpıtmalarla Rusya ve Batı'yı kışkırtmaya çalışıyor

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Türkiye Barolar Birliğinden Avrupa'ya 'Ermenistan kınanmalı' başvurusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın Gence'ye saldırıları savaş suçudur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın Gence'ye saldırıları savaş suçudur
Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı

Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı
Azerbaycan ordusu, Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü