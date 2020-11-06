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Dünya

Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapıların domuz ahırına dönüştürüldüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 06.11.2020
Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu.

Hacıyev, Twitter hesabından, 30 Ekim'de Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.

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