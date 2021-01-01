Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 01.01.2021
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Baki

Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinde Zabil Babayev isimli sivilin mayına bastığı belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu Babayev'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulunuldu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 354 bini geçti
İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti
Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak
KKTC'de halk Kovid-19 aşısı olmaya sıcak bakıyor

Benzer haberler

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı

Erdoğan Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti: Sizin oradaki mevcudiyetiniz onur nişanesidir

Erdoğan Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti: Sizin oradaki mevcudiyetiniz onur nişanesidir
Karabağ zaferi 2020 Türk dış politikasının en büyük kazanımı oldu

Karabağ zaferi 2020 Türk dış politikasının en büyük kazanımı oldu
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a rağmen Türk dış politikası 2020'de de hız kesmedi

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a rağmen Türk dış politikası 2020'de de hız kesmedi