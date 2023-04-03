Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter ilinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan bölgesinde Ermeniler tarafından işgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu Novruz Niftalıyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
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