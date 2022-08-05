Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede, Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.