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Dünya

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Bakü

Başsavcılığın açıklamasında, 3 kişinin anti tank mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile işbirliği yapan bir İngiliz şirketinin Azerbaycanlı çalışanları olduğu kaydedildi.

Son kayıplarıyla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.


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