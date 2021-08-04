Euro
10.04
Dolar
8.48
BIST 100
1,413.80
Altın
1,812.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangın Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 04.08.2021
Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametindeki mevzilerin, yerel saatle 14.50'de Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.

Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı 122 kişi hayatını kaybetti
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor
AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı

Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İslamofobinin en olumsuz etkilediği kesimlerden birini gençler oluşturuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İslamofobinin en olumsuz etkilediği kesimlerden birini gençler oluşturuyor
Pakistan, yasa dışı geçişleri engellemek için Afganistan sınırına çektiği tel örgünün yüzde 90'ını tamamladı

Pakistan, yasa dışı geçişleri engellemek için Afganistan sınırına çektiği tel örgünün yüzde 90'ını tamamladı
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı