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Dünya

Erdoğan'dan liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabı

İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan kitapta, NATO üyesi Türkiye'nin, ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi.

Enes Kaplan,Ferdi Türkten   | 03.12.2019
Erdoğan'dan liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere, İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabını takdim etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katıldı.

Erdoğan burada, İletişim Başkanlığınca 3 dilde hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" adlı kitabı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a takdim etti.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanan kitapta, NATO üyesi Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm de ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

"Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Terörle Mücadelesi" ve "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı kitaplar da Liderler Zirvesi'nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ve heyetine de sunulmuştu.

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