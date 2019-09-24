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Dünya

'Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum'

Pakistan Başbakanı Han, "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." dedi.

Betül Yürük   | 24.09.2019
'Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum'

New York

Pakistan Başbakanı Han, "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." dedi.

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