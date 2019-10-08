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Dünya

Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Enes Kaplan   | 08.10.2019
Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.


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