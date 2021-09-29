Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Soçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi, saat 13.25'te başladı.
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