Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda Trump ile görüştü https://t.co/pay7nJDdel pic.twitter.com/KrNf8XQIEz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 25, 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Muhabir: Hakan Çopur