Erbil'in 140 yıllık ilk kahvehanesi 39 yıl aradan sonra yeniden açıldı
Irak'ın Erbil kentindeki tarihi kalede "Ebu Kahveci" ismiyle 1882'de açılan ve 1983'e kadar hizmet veren kentin ilk kahvehanesi yeniden hizmete sunuldu.
Erbil
Erbil'in ilk kahvecisi olarak bilinen Ebu Kahveci'nin torunu Ali Kahveci, kent merkezindeki Kayseri Çarşısı'nda yaklaşık bir buçuk asırlık dede yadigarı kahvehaneyi yeniden açtı.
Kahvehane, kerpiçten yapılı duvarlarına asılı renkli halılar, Erbil'in eski fotoğrafları ve Ebu Kahveci'nin kahvehanesini gösteren fotoğrafların yanı sıra iç dekorasyonuyla da dikkati çekiyor.
Dedesinin hatırasını yaşatmak istediğini belirten torun Kahveci, kentin ilk kahvehanesinin tarihini AA muhabirine anlattı.
"Kahvehaneyi üst düzey isimler de ziyaret ediyordu"
Ebu Kahveci’nin kahvehanesinin 1882’de ilk kahvehane olarak Erbil Kalesi’nde açıldığını belirten Kahveci, daha sonra ise kent merkezinde bulunan ve insanların sabahtan akşama kadar vakit geçirdiği merkezi bir parka taşındığını hatırlattı.
Kahveci, "Bana, o dönemde Erbil ve çevresinden insanların kahvehaneyi ziyaret ettiği, vatandaşlar dışında üst düzey isimlerin de buraya gelip bazı meseleleri konuştukları aktarıldı." dedi.
Çaycı Mam Halil Çay Ocağı'nın sahibi Mam Halil de burada çalıştı
Kahvehanenin 1983 yılına kadar hizmet verdiğini hatırlatan Kahveci, burada çalışanların eğitim dolayısıyla işi bıraktıklarını ve kahvehanenin de bu nedenle kapandığını söyledi.
Kahveci, "O dönem kahve Brezilya ve Yemen'den gelirdi. Tane tane olan kahve çeşitleri, daha sonra evlerde öğütülüyor, sabahları bir fincan misafirlere ikram ediliyordu." ifadelerini kullandı.
Dedesiyle çalışanlardan birinin de kentin ünlü "Çaycı Mam Halil Çay Ocağı"nın sahibi Mam Halil olduğunu dile getiren Kahveci, Mam Halil'in daha sonra kendi kahvehanesini açtığını kaydetti.
39 yıl aradan sonra tarihi Kayseri Çarşısı'nda yeniden açıldı
Kahveci, 39 yıl kapalı olan dede yadigarı kahvehaneyi tarihi Kayseri Çarşısı'nda tekrar açtığını belirterek, şunları söyledi:
"Şu an sade, Osmani, fıstık başta olmak üzere 20 çeşit kahve var ve biz kahvemizi Brezilya ve Uganda gibi ülkelerden alıyoruz. İstanbul'dan gelen kahveler işletmemizde öğütülüyor. En çok sevilen çeşit ise sade kahvedir."
"Ebu Kahveci" kahvehanesinin kapanmadan önceki müdavimlerinden olan 72 yaşındaki Mam Neşet Abduk Bave ise "Kahvehane güzel bir yerdeydi. Çay ve kahve dışında masa tenisi de vardı. Aydın kesimden de insanlar geliyordu." diye konuştu.
Bave, mekanın tekrar açılmasından dolayı memnun olduğunu, insanların gelip gittiğini ve hizmetten memnun kaldıklarını gördüğünü sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.