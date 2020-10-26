Euro
9.52
Dolar
8.06
BIST 100
1,175.47
Altın
1,904.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüpheli tutuklandı

IKBY, Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bekir Aydoğan   | 26.10.2020
Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüpheli tutuklandı

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

IKBY Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin son günlerde terör örgütü PKK dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, IKBY genelinde polis, güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele yetkililerinin yakın koordinasyonu sayesinde, biri PKK tarafından düzenlenen olmak üzere planlı saldırıların ortaya çıkarıldığı ve önlendiği vurgulandı.

Saldırı hazırlığındaki bu kişilerden bazılarının, Avrupa da dahil olmak üzere Irak dışında bulunan kişilerle bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların hedefindekilerin bilgilendirildiği, IKBY'deki diplomatların ve yabancı iş insanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK ile ilişkili şüphelilerin saldırı planlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İlk olay, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin yanı sıra, Avrupa da dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulunan bir dizi diğer ilgili kişileri içeriyor. Şüpheliler, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı, bu yabancı misyonun üyelerine suikast düzenlemeyi ve IKBY'de faaliyet gösteren o ülkenin özel şirketlerine saldırılar düzenlemeyi planladılar."

Açıklamada, ikinci operasyonda ise IKBY'deki bir valiye suikast planlayan 8 Irak vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlar sırasında ayrıca 7 Irak vatandaşının da tutuklandığı, bu kişilerin IKBY istihbaratı ve askeri servisleri hakkında bilgi toplamak için kurulan bir ağın parçası olduğu ve PKK ile de bilgi paylaşımı yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Bilim Kurulu Başkanı: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz
Koronavirüsü yenen Dr. Akpınar: Lokmaları yutmak için kendinizle mücadele ediyorsunuz
Belçika'daki Türk esnaf salgının etkilerine direnmeye çalışıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi

Benzer haberler

Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüpheli tutuklandı

Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüpheli tutuklandı

IKBY İçişleri Bakanlığı: IKBY'de 1 milyona yakın iç göçmen ve sığınmacı yaşıyor

Ezidi Lideri Şemo: Sincar'da barış ve huzur için PKK'nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi: Silahlı gruplar Sincar'dan çekilmeli

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi: Silahlı gruplar Sincar'dan çekilmeli
Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin kontrolüne girişinin üçüncü yılında neler değişti?

Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin kontrolüne girişinin üçüncü yılında neler değişti?
Türkmen Bakan Maruf: Sincar yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor

Türkmen Bakan Maruf: Sincar yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor