Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,000.80
ETH/USDT
1,915.40
BTC/USDT
30,052.00
BIST 100
5,108.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, Ramazan 2023

Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki camilerin aşevleri, geleneksel olarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için her gün iftar veriyor.

Bekir Aydoğan, Emrah Akbulak, Heman Hussein Yaseen, Rewa Mahmood Hasan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Erbil

Camilerin aşevlerinde uzun yıllardır yaşatılan iftar yemeği geleneği, her gün binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürüyor.

Erbil'deki Şeyh Çoli Camisi aşevi, ramazanda iftar vermenin yanı sıra diğer aylarda da günlük 150 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Şeyh Çoli Camisi aşevinden Müslüman olmayanlar da faydalanıyor.

Yapımı 2007 yılında tamamlanan Erbil’in en büyük camisi Celil Hayat Camisi de bu geleneği 13 yıldır yaşatıyor. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen cami, yıl içerisinde de önemli gün ve gecelerin idrak edildiği mekanlardan biri.

"Günde 20 kilo pirinç ve 30 kilo tavuk etiyle yaptığım yemekleri halka sunuyoruz"

Celil Hayat Camisi aşçısı Said Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günde 20 kilo pirinç, 30 kilo tavuk eti, 15 kilo patates veya fasulyeden yaptığım yemekleri halka sunuyoruz." dedi.

Yıl boyunca günlük yaklaşık 150 kişi için yemek hazırladığını belirten Avni, ramazan dışında öğle yemeğine de çok sayıda insanın geldiğini aktardı.

Süleymaniye'de ihtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde tasavvuf şeyhi Ahmed Şeyh'in tavsiyesi üzerine 1820 yılında başlatılan iftar verme geleneği bugün de devam ettiriliyor.

Kentteki Ulu Cami'ye bağlı Ahmed Şeyh Aşevi'nin kapıları ramazan dışında da ihtiyaç sahiplerine açık.

Aşevinin aşçısı İkbal Latif Ahmed, "Burası Süleymaniye'nin en büyük camisindeki hayırsever Ahmed Şeyh'in aşevi. Bu aşevi Ahmed Şeyh zamanından beri var. 2 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Bazen daha fazla da oluyor." diye konuştu.

Ahmed, ramazan ayının ortalarına doğru aşevinde iftar açan kişilerin sayısının 4-5 bin dolayına çıktığını söyledi.

Aşevinin bağışlarla ayakta durduğunu dile getiren Ahmed, "Fakir insanlara temiz ve nezih bir servis sunuyoruz. Hangi dilden veya milletten insan gelirse yemek hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor

Pakistan'daki Müslümanlar iftarda Faysal Camisi'nde buluşma geleneğini sürdürüyor

Bağdatlılar iftar sonrası Osmanlı yadigarı tarihi kışlanın bahçesinde buluşuyor

Bağdatlılar iftar sonrası Osmanlı yadigarı tarihi kışlanın bahçesinde buluşuyor
Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı

Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı
AA Genel Müdürü Karagöz, deprem bölgesinde gazetecilerle iftarda buluştu

AA Genel Müdürü Karagöz, deprem bölgesinde gazetecilerle iftarda buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet