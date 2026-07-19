Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran kavurucu sıcaklar, özellikle açık alanda iş bekleyen gündelik işçilerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Erbil ve Süleymaniye'de gündelik işçiler kavurucu sıcak altında iş bekliyor Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran kavurucu sıcaklar, özellikle açık alanda iş bekleyen gündelik işçilerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlar, halkı doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamaları konusunda uyarırken, gündelik işçilerin her gün inşaat, tarım, temizlik, bakım onarım gibi alanlarda iş bulma umuduyla saatlerce yol kenarlarında beklemekten başka seçenekleri bulunmuyor.

İş umuduyla sabahın erken saatlerinden itibaren belirli noktalarda toplanan işçiler, gölgelenecek uygun alanların olmaması nedeniyle günün büyük bölümünü kavurucu güneş altında geçiriyor. Bu durum hem sağlıklarını tehdit ediyor hem de çalışma performanslarını olumsuz etkiliyor.

İnşaat işçileri, ustalar, temizlikçiler, bahçıvanlar, kanalizasyon işçileri ve farklı meslek gruplarından günlük çalışanlar, güneşten korunabilmek için ellerindeki karton parçalarını siper olarak kullanıyor. Ancak oluşturdukları bu küçük gölgelikler, kavurucu sıcağa karşı yeterli olmuyor.

Kartondan gölgelikle güneşe karşı duruyorlar

Sıcak havaya rağmen iş bekleyen 70 yaşındaki Celal Resul, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır her gün aynı noktaya geldiğini söyledi.

"Her gün geliyorum. Küçük bir kartonu kendime gölgelik yaptım ve onun altında oturuyorum." diyen Resul, aşırı sıcakların sağlığını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Resul, "Kendimizi güneşten ve sıcaktan koruyamıyoruz. Çoğu zaman aşırı sıcak nedeniyle çalışamıyoruz ama yine de iş çıkmasını beklemek zorundayız. Çünkü başka hiçbir gelir kaynağımız yok." ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluklar memuru da günlük işçiliğe yöneltti

Aslında devlet memuru olan Dilşad Cevher ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle her gün sokakta iş beklediğini söyledi.

Cevher, "Yıllardır hem yazın hem kışın bu sokakta bekliyoruz. Her gün yaklaşık 10 saat güneşin altında oturuyoruz ve kendimizi koruyacak hiçbir imkânımız yok." diye konuştu.

Bu nedenle birçok işçinin sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Cevher, "Birçoğumuz baş dönmesi, yüksek tansiyon ve aşırı yorgunluk gibi sağlık sorunları yaşadık. Ama çalışmazsak yaşayamayız." dedi.

Aslında devlet memuru olduğuna işaret eden Cevher, şöyle konuştu:

"Ben memurum. Maaşımız zamanında ödenseydi belki bu işi yapmak zorunda kalmazdım. Ancak maaş alamadığımız için ailemin geçimini sağlamak amacıyla işçilik de yapmak zorundayım. Her gün bir de sıcaklarla mücadele ediyoruz."

Son yıllarda birçok çalışma arkadaşının aşırı sıcak nedeniyle rahatsızlandığını belirten Cevher, "Burada iş bekleyen birçok kişi güneş çarpmasına bağlı sağlık sorunları yaşadı. Geçen yıl arkadaşlarımızdan Aziz amca, güneş çarpmasının ardından beyin felci geçirdi ve hayatını kaybetti." dedi.

Cevher, bu olayın, aşırı sıcakların ne kadar tehlikeli olduğuna dair kendileri için önemli bir uyarı olduğunu ifade etti.

72 yaşında sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ediyor

Evlerin su giderlerini temizleyerek geçimini sağlayan ve bölgedeki en yaşlı işçilerden biri olan 72 yaşındaki Mustafa Kadir de çalışma koşullarının zorluğuna dikkati çekti.

Her gün sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar iş beklediğini söyleyen Kadir, "Bu iş ve bu sıcaklar nedeniyle tansiyon, şeker ve tiroit hastalığına yakalandım. Ayrıca bel fıtığı ameliyatı oldum." dedi.

Doktorların kendisine güneşe çıkmaması ve ağır iş yapmaması yönünde uyarıda bulunduğunu aktaran Kadir, "Ama bir gün bile çalışmazsam ailemin geçimini sağlayamam. Bu yüzden cuma günleri dışında her gün buraya gelip iş bekliyor, iş bulduğumda da çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Erbil ve Süleymaniye'de her gün onlarca günlük işçi, geçimini sağlamak ile kavurucu sıcaklar arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

Günün büyük bölümünü güneş altında geçiren işçiler için günlük iş bulma umuduyla başlayan bekleyiş, çoğu zaman yorgunluk ve belirsizlikle sona eriyor.