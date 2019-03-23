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Dünya

Endonezya'nın tarihi hoşgörü çarşısı 'Pasar Baru'

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın en eski çarşılarından 2 asırlık Pasar Baru'da, farklı din ve etnik kökenden insanlar, yıllardır uyum içerisinde ticaret yapıyor.

Mahmut Atanur   | 23.03.2019
Endonezya'nın tarihi hoşgörü çarşısı 'Pasar Baru'

Cakarta

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki tarihi açık hava çarşısı Pasar Baru, ülkedeki farklı din ve etnik kökenden toplulukların hoşgörü ortamında ticaret yaptığı bir yer olarak öne çıkıyor.

Hollanda sömürgesi döneminde 1820 yılında kurulan ve başkentin en işlek noktalarından birinde yer alan Pasar Baru, başkentin en eski alışveriş merkezleri arasında bulunuyor.

Endonezyalıların, ülkede yerleşik olan Çin ve Hindistan kökenli işletmeciler ile yıllardır ticari faaliyet yürüttüğü tarihi çarşı, Endonezya, Çin ve Hint kültürünün kaynaşmasını yansıtıyor.

Yerel dilde ''yeni çarşı'' anlamına gelen Pasar Baru, çarşıdaki Hint kökenli işletmecilerin çokluğu nedeniyle de halk arasında ''Küçük Hindistan'' (Little India) olarak anılıyor.

Genellikle babadan oğula geçen işletmelerin yer aldığı çarşıda, ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin yanı sıra ayakkabı, saat, hediyelik ve süs eşyalarının satışı yapılıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan çarşıda, geleneksel Çin ve Hint restoranları da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çarşıda eski para koleksiyonu işiyle uğrayan 80 yaşındaki Pak Syamsir, "Çarşıda kurduğum tezgahta, 60 yıldır farklı ülkelere ait eski paraların satışını yapıyorum. Eskiden birçok turist paralarını değiştirmek için buraya gelirdi. Alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla çarşıya gelen insan sayısı eskiye oranla azaldı." diye konuştu.

Tarihi çarşıda 137 dükkan bulunduğunu belirten Pasar Baru yönetiminden sorumlu Asep Yana da ziyaretçilerin özellikle uzun tatil dönemi ve hafta sonlarında yoğun olarak geldiğini kaydetti.

260 milyonluk nüfusunun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'da, Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu, Hindular yüzde 1,7'sini, diğer inanışlara mensup vatandaşlar ise yüzde 1,3'ünü oluşturuyor.

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