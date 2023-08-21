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Dünya

Endonezya'nın başkentindeki kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da kamu personeli, hava kirliliğinin önüne geçilmesi adına alınan tedbirler kapsamında evden çalışacak.

Burak Dağ  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Endonezya'nın başkentindeki kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın kıyısında biriken plastik atıklar kirliliğe neden oluyor.

Ankara

Bloomberg'in haberine göre, Cakarta’nın Geçici Valisi Heru Budi Hartono’nun talimatıyla getirilen uygulama kapsamında kamu personeli, şehirdeki hava kirliliğini önlemek adına evden çalışacak.

Kamu personelinin yarısı, bugünden itibaren 2 ay boyunca, yüzde 25’i ise önümüzdeki aydan 21 Ekim’e kadar evden mesai yapacak.

Personelin, gereksiz yere evlerinden ayrılmalarını engellemek adına denetleme getirileceği bildirildi.

Söz konusu kararın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun son haftalarda yaşadığı yoğun öksürük krizlerinin sebebi olarak gösterilen başkentteki hava kirliliğinin önüne geçmek adına alındığı belirtildi.

Yetkililer, başkenti saran kirli havanın, 5-7 Eylül'de yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Hükümet, çevre kirliliği vergisi getirmeyi ve fabrikalarda denetimi artırmayı planlıyor.

10 milyon nüfusa sahip başkent Cakarta, hava kalitesi şirketi olan IQAir tarafından hava kirliliği en yüksek şehir olarak seçilmişti.

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