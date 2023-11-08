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Dünya

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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