Dolar
35.76
Euro
37.36
Altın
2,752.57
ETH/USDT
3,190.20
BTC/USDT
102,901.00
BIST 100
10,114.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Yasin Yorgancı  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Ankara

Yerel basına göre, Endonezya'nın Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı yerel saatle 06.21'de patladı.

Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada küllerin deniz seviyesinden 4 bin 776 metreye kadar yükseldiğini kaydetti.

Alfian, bölge sakinlerine yanardağdan uzak, güvenli alana gitmesi yönünde çağrıda bulunarak, patlama nedeniyle çevreye taş sıçrayabileceğini belirtti.

2021'den bu yana faal olan Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi ikinci aşamada bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş

Benzer haberler

Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Cüzzam, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika ülkelerinin korkulu rüyası

Türkiye'den Endonezya’daki sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi
Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet