Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok yüksek ve yüksek riskli illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında Ankara, Kızılay Meydanı. İstanbul, Ortaköy.
logo
Dünya

Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

Arama ve kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtilirken, 9 kişinin yaralı olarak kurtulduğu ve kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.04.2021
Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

Kuala Lumpur

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yağışların yol açtığı selden etkilenen 20 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden (BNPD) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle sabah 11.00'de sağanağın sele neden olduğu bildirildi.

Arama ve kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtilirken, 9 kişinin yaralı olarak kurtulduğu ve kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Selin ardından yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca Açe, Sumatra ve Orta Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve Yogyakarta gibi bölgelerde de sağanak yağış uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu

Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü
Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi: 14 yaralı

Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi: 14 yaralı