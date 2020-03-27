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Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle toplanma yasağına uymayanlara hapis cezası verilebilecek

Endonezya’da koronavirüsle mücadelede toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Mahmut Atanur   | 27.03.2020
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle toplanma yasağına uymayanlara hapis cezası verilebilecek

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan toplanma yasağını ısrarla ihlal edenlerin cezai yaptırımla karşılaşabileceğini bildirdi.

Yuwono, yasaya göre salgının azaltılması çalışmalarına engel olanların 1 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Kalabalıkları önlemek amacıyla önceliklerinin uyarmak olduğunu vurgulayan Yuwono, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını aktardı.

Öte yandan Yuwono, karantinayı ihlal edenlere de bir yıl hapis ya da 100 milyon rupiaha (yaklaşık 6 bin 165 dolar) para cezası alabileceğini kaydetti.

Başkentte 49 kişi öldü

Ülkede Kovid-19 salgının merkez üssü konumunda olan başkent Cakarta'da vaka sayısı 515'e yükselirken, 49 kişi
hayatını kaybetti. Endonezya genelinde ise virüs bulaşan kişi sayısı 893’e, can kaybı sayısı 78’e çıktı.

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