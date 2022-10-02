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Dünya

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.

İdris Sülün   | 02.10.2022
Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

Kuala Lumpur

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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