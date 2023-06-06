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Dünya

Endonezya'da doktor ve hemşireler, sağlık alanındaki kanun teklifini protesto etti

Endonezya'da yüzlerce doktor ve hemşire, Temsilciler Meclisi'nde görüşülen sağlık alanındaki kanun teklifinin haklarını kısıtladığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Nuri Aydın  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Endonezya'da doktor ve hemşireler, sağlık alanındaki kanun teklifini protesto etti

Ankara

The Tribune Gazetesi'nin haberine göre, sağlık çalışanları, başkent Cakarta'daki Temsilciler Meclisi önünde bir araya geldi.

Yasa teklifinin, hastaların kendilerine karşı suç duyurusunda bulunmasını kolaylaştırdığını iddia eden doktor ve hemşirelerden oluşan grup, teklife yönelik endişelerini dile getirdi.

Endonezya Doktorlar Birliği Sözcüsü (IDI) Beni Satria, teklife karşı çıktıklarını vurgulayarak, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi halinde ülke genelinde greve gidecekleri uyarısında bulundu.

Beni, sağlık çalışanlarının 28 gün önce taleplerini hükümet ve meclise ilettiklerini ancak hükümetin IDI'yı resmi bir kuruluş olarak tanımadığını ileri sürdü.

Endonezya Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Adib Khumaidi ise, "Bu hükümet, ülkenin sağlık çıkarlarıyla bağdaşmayan yeni sağlık tasarısından kaynaklanan endişelerimizi ve taleplerimizi karşılayamazsa muhtemelen bu protesto eylemi sağlık hizmetlerinin geçici olarak kapatılmasına yol açabilir." açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanı eksikliği olan alanlarda yurt dışından personel teminine imkan tanıyan yasa teklifi, "hatalı hekimlik" ya da "tedavi sırasındaki yanlış uygulamalar" nedeniyle hastaların sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunabilmesini de kolaylaştırıyor.

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