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Dünya

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi

Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 08.06.2022
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi

Kuala Lumpur

CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı.

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