Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi
Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Kuala Lumpur
CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.
Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.