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Dünya

Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 02.08.2019
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.


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