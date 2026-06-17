Endonezya'da 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı açıklandı

Antara News'un haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilileri, dün Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu kentinde kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13'ü ağır 76 kişinin yaralandığını ifade etti.

Orta Sulawesi'de depremden en fazla etkilenen yerin Sigi bölgesi olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bölgede 720'si hafif en az 800 evin hasar gördüğünü belirtti.

Yetkililer, depremde Sigi'nin yanı sıra çeşitli bölgelerdeki 41 evin de hasar gördüğünü kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) dün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.