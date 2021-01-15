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Dünya

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 24 yaralı

Deprem sonrası 2 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Mahmut Atanur   | 15.01.2021
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 24 yaralı

Cakarta

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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