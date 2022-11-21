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Dünya

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 21.11.2022
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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