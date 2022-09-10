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Dünya

Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 10.09.2022
Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Kuala Lumpur

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 16 kilometre derinlikte, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştuğunu duyurdu.

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.

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