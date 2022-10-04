Dolar
18.54
Euro
18.39
Altın
1,710.76
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
20,005.00
BIST 100
3,466.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

Endonezya'da 125 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkış kapılarının kaçmak için uygun olmadığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.10.2022
Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

Ankara

Endonezya emniyet yetkililerinden yapılan açıklama, stadyumun kapılarının çok dar olduğu ve kapıdan aynı anda sadece iki kişinin geçebildiği belirtildi.

Polisin soruşturma sırasında, izdihamda en fazla kişinin yaşamını yitirdiği 14 kapıdan 6'sına odaklandığı aktarıldı.

Polis sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 kapının kilitli olmadığını ancak aynı anda yalnızca iki kişinin geçebildiğini belirterek insanların izdiham sırasında ezildiğini ifade etti.

Olay

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Türkiye, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair BM'ye sunduğu son mektupla Yunan tezlerini çürüttü
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya halkına taziye mesajı

Endonezya'da 125 kişinin yaşamını yitirdiği izdiham tarihteki benzer faciaları akla getirdi

Endonezya'da 125 kişinin yaşamını yitirdiği izdiham tarihteki benzer faciaları akla getirdi
Türkiye'den Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı
Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi öldü

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet