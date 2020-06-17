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Dünya

Endonezya, Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakasının en çok görüldüğü ülke oldu

Endonezya, Singapur'u geride bırakarak Güneydoğu Asya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok yayıldığı ülke oldu.

Mahmut Atanur   | 17.06.2020
Endonezya, Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakasının en çok görüldüğü ülke oldu Foyoğraf:Kiki Cahyadi/AA

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1031 artışla 41 bin 431’e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin 45 artarak 2 bin 276’ya, iyileşenlerin sayısının da 540 artarak 16 bin 243’e çıktığını ifade etti.

Bu artışla, virüs bulaşan sayısının 41 bin 216 olduğu Singapur’u geride bırakan Endonezya, Güneydoğu Asya’da en fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülke oldu.

Singapur’un ardından sırasıyla Filipinler 27 bin 238, Malezya 8 bin 515, Tayland 3 bin 135 ve Vietnam 335 kişi ile bölgede en fazla vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Bu arada bölgede, virüs kaynaklı en çok ölümün de görüldüğü ülke olan Endonezya’da, geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar sadece 2 eyalet ve 3 kentte halen uygulanmaya devam ediyor.

Kısıtlamaların ay başında gevşetilmeye başlandığı ülkede, tedbirlerin kademeli olarak ağustosa kadar kaldırılması hedefleniyor.

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