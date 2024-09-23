Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: İsrail'in devam eden soykırımı, derhal sona ermeli
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "İsrail'in devam eden soykırımı, derhal sona ermeli. Yeter artık. Filistin'in devlet olma hakkı, iki devletli çözüm temelinde gerçekleştirilmelidir." dedi.
Ankara
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kalıcı barış sağlanması çağrısı yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının derhal sona ermesi ve Filistin'in devlet olma hakkının iki devletli çözüm temelinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Marsudi, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.
Dünyanın büyük zorluklarla, jeopolitik yarışlarla, iklim ve enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Marsudi, "çok taraflılığın zayıfladığını ve etkisinin sorgulandığını" ifade etti.
Marsudi, BM Geleceğin Zirvesi'nin, güven ve küresel dayanışmanın yeniden tesis edilebilmesi fırsatını sunduğunu belirterek, bu kapsamda 3 stratejik hedef olduğunu söyledi.
Bu hedeflerden birincisinin kalıcı barışın sağlanması olduğunu belirten Marsudi, yalnızca savaşın yokluğunun barış demek olmadığını, adaletin, istikrarın ve kalkınmanın gerekliliğinin altını çizdi.
Marsudi, "Bu bağlamda, İsrail'in devam eden soykırımı derhal sona ermeli. Yeter artık. Filistin'in devlet olma hakkı, iki devletli çözüm temelinde gerçekleştirilmelidir." diye konuştu.
Stratejik hedeflerden ikincisinin, "kalkınma hakkının korunması" olduğunu, 2030 hedefine ulaşmak için kolektif çabaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Marsudi, "Küresel Güney'in, ticarette ayrımdan arınmış olma hakkı olduğunu" belirtti.
Marsudi, üçüncü hedefin kapsamlı dünya düzeni olduğunu kaydetti ve BM Güvenlik Konseyinde reform dahil olmak üzere daha uyumlu ve etkili küresel yönetime ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "gerçek ve doğru reform" çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.