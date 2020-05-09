Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında 'en yüksek günlük artış' kaydedildi
Endonezya'da, son 24 saatte 533 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.
Jakarta Raya
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Endonezya'da, son 24 saatte 533 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Bu, salgının başlamasından itibaren "bir günde görülen en fazla vaka" oldu.
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, ülkede son 24 saatte 533 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 13 bin 645'e çıktığını açıkladı.
Yurianto, can kaybı sayısının 16 artışla 959'a, iyileşenlerin sayısının da 113 artışla 2 bin 607'ye yükseldiğini ifade etti.
Böylece virüse ilk rastlanıldığı 2 Mart’tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış kaydedildi.
Vakalar, başkent Cakarta’da 5 bin 56’ya, Batı Cava’da 1437’ye, Doğu Cava’da 1419’a ve Bali’de 306’ya çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.