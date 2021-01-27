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Dünya, Koronavirüs

Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı.

Mahmut Atanur   | 27.01.2021
Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkent Cakarta’da Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen programda, Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci dozu, canlı yayında ilk olarak Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapıldı.

İlk aşılamada yer alan Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Amirsyah Tambunan, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile Gıda ve İlaç Ajansı Başkanı Penny Kusumastuti'ye de aşının ikinci dozu uygulandı.

Widodo, burada yaptığı açıklamada, ilk aşıdan 2 hafta sonra ikinci doz aşılamaya başladıklarını belirterek aşı sürecinin başlamasına karşın sağlık protokollerine dikkatli bir şekilde uyulması ve toplumsal hareketlilikten kaçınılması çağrısı yaptı.

İlk aşının 13 Ocak'ta Widodo’ya yapıldığı ve 14 Ocak’ta da sağlık çalışanları ile toplu aşılamanın başladığı ülkede hükümet, gelecek yıla kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Bu arada belirlenen ilk aşı takvimi, yıl içerisinde başta sağlık çalışanları, asker, polis, kamu çalışanları, yaşlı nüfus, yoksul kesim ve normal halk olacak şekilde 4 aşamada tamamlanacak.

Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 12 bin 350 kişi Kovid-19’a yakalanırken, 28 bin 468 kişi yaşamını yitirdi.

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