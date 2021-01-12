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Dünya

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

Mahmut Atanur   | 12.01.2021
Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Jakarta Raya
Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

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