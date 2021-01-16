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Dünya

Endonezya’da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun iç belleğini arama çalışmaları sürüyor

Endonezya’da 9 Ocak’ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmaları devam ediyor.

Mahmut Atanur   | 16.01.2021
Endonezya’da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun iç belleğini arama çalışmaları sürüyor

Cakarta

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede, ikinci karakutunun kayıp olan iç belleği ve ceset parçalarının bulunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Puruhito, 2 gün daha devam edecek arama çalışmalarının duruma göre uzatılmasını 18 Ocak’ta tekrar değerlendireceklerini bildirdi.

Yetkililer, arama çalışmalarında ceset parçalarının olduğu torba sayısının 162’ye ulaştığını, yaşamını yitirenlerden şu ana kadar 17 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono da ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurumundan bir ekibin kaza soruşturmasına dahil olmak üzere başkent Cakarta’ya geldiği bilgisini paylaştı.

KNKT'den dün yapılan açıklamada, 12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudan verilerin indirildiği, uçuş verilerinin iyi durumda olduğu ve kazanın nedenine ilişkin incelemelere başlandığı kaydedilmişti.

Öte yandan, askeri yetkililer, dünkü aramalarda kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

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