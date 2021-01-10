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Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi

Endonezya’da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağının kara kutusunun yerinin tespit edildiği, enkaza ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 10.01.2021
Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho/AA

Cakarta

Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor. Endonezya Donanması'nda görevli dalgıç ekibi ise arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan kara kutunun yerinin belirlendiğini belirtti.

Kara kutunun çıkarılmasının uzun sürmeyeceğini ümit ettiğini söyleyen Tjahjanto, böylece kazanın nedeninin bulunabileceğini aktardı. 

Tjahjanto, denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçağın enkazını da en kısa sürede çıkarmayı umduklarını kaydetti.


Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda aralıksız sürdüğü yinelendi.

Yeni kalıntılara ulaşıldı

Bu arada, uçağın düştüğü bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan parçalar donanmaya ait gemiyle başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine taşındı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, yaptığı açıklamada, kriz merkezine getirilen 8 torbadan 3’ünün uçak kalıntısı, 5’nin de ceset parçaları içerdiği bilgisini paylaştı.

Ceset parçalarının detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Kramatjati Polis Hastanesine götürüldüğünü aktaran Ramsan, uçak kalıntılarının ise Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

Rasman, koordinatları belli bölgelerin yanında şüpheli noktalarda da aramaların geniş çaplı şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan uçağın düşüş sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. 

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feete (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feete düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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