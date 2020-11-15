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Dünya, Koronavirüs

Endonezya: BM, herkesin ilaç ve aşıya erişiminde etkin rol oynamalı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Birleşmiş Milletlerin (BM), herkesin ilaç ve aşıya erişimi için etkin rol oynaması gerektiğini belirtti.

Mahmut Atanur   | 15.11.2020
Endonezya: BM, herkesin ilaç ve aşıya erişiminde etkin rol oynamalı

Jakarta Raya

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 37. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında düzenlenen 11. ASEAN-BM Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, BM’nin karşılaşılan çeşitli küresel zorluklara cevap verebilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel toplumunun beklentilerinin karşılanabilmesi gerektiğini vurgulayan Widodo, bu kapsamdaki çabaların BM’ye olan güveni de arttıracağının altını çizdi.

Widodo, BM’nin salgınla mücadele bağlamında ilaç ve aşılara erişimin sağlanmasında etkin rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Olası yeni bir salgına karşı hazırlıklı olmak amacıyla BM ve ASEAN’ın iş birliği yapabileceğini ifade eden Widodo, bu çerçevede ASEAN Kovid-19 ile Mücadele Fonu ve Bölgesel Tıbbi Malzeme Rezervi gibi çeşitli mekanizmalar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Widodo, dünyanın, salgın dönemindeki zorluklara karşı daha fazla birlik ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

BM çatısı altında hoşgörüyü güçlendirme, nefret söylemlerini ve şiddeti önlemek için "birlikte çalışma" vurgusu yapan Widodo, ifade özgürlüğünün mutlak olmadığını, dini hassasiyetlere, sembollere ve değerlere saygı duyulması gerektiğini belirtti.

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