Euro
9.28
Dolar
7.88
BIST 100
1,152.41
Altın
1,883.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı

Amerikalılar, Kovid-19 krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazandı.

Dilara Zengin   | 07.10.2020
En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı

Washington

En zengin Amerikalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazandı.

Varlık araştırma şirketi Wealth-X'in yeni raporuna göre, servetleri en az 30 milyon dolar olan en zengin Kuzey Amerikalılar, salgın öncesindeki servetlerinin çoğunu yeniden elde etti.

Söz konusu zenginlerin kolektif net servetleri, mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar olan süreçte yüzde 37 artarak yaklaşık 12,5 trilyon dolara ulaştı.

En zengin Amerikalılar, servetlerinde 2019'un sonundan bu yana kaydedilen yüzde 3'lük düşüşe rağmen dünya genelinde yüksek servete sahip bireylerden daha hızlı toparlandı.

Küresel servet ise 2019'un sonunda kaydedilen seviyelerin yüzde 9 altında seyretti.

Aynı dönemde, Kuzey Amerika'da serveti en az 30 milyon dolar olan bireylerin sayısı yüzde 28 artarak 104 bin 440'a yükseldi.

Hem ABD hem de dünyada yüksek servete sahip kişilerin sayısı 2019'un sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi
İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka

İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka

En zengin Amerikalılar Kovid-19 krizindeki kayıplarının çoğunu geri kazandı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 65 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 65 bini aştı
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'

'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'
Samsun'da Kovid-19 vaka sayıları yüzde 30 azaldı

Samsun'da Kovid-19 vaka sayıları yüzde 30 azaldı