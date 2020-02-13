Euro
6.55
Dolar
6.04
BIST 100
120,540.50
Altın
1,575.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Emine Erdoğan, Pakistan ziyaretinde gösterdiği samimi ev sahipliği için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'ye teşekkür etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.02.2020
Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan ziyaretinde gösterdiği samimi ev sahipliği için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı nedeniyle bulunduğumuz İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin değerli eşi Samina Alvi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Gösterdiği samimi ev sahipliği için teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür