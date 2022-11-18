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Dünya

Elysee Sarayı, Macron'un Fransızlara "kibirliler" demesini "espiri" olarak yorumladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde Fransızlara "gururlu ve biraz da kibirliler" şeklindeki ifadelerini Elysee Sarayı "takılma ve espri" olarak yorumladı.

Alaattin Doğru   | 18.11.2022
Elysee Sarayı, Macron'un Fransızlara "kibirliler" demesini "espiri" olarak yorumladı Fotoğraf: Guillaume Payen/AA

Ankara

Fransız kanalı BFMTV'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Macron'un konuşmasında kullandığı "Fransızlar çok gururlu, biraz da kibirli" ifadeleri, Fransızların dışarıda nasıl algılandığı göz önünde bulundurularak söylendi.

Macron'un ifadelerini, "Asya kültürünü ve Fransızların dışarıda nasıl algılandığını göz önünde bulundurarak etkileşim kurma isteğiyle söylediğini" savunan Elysee kaynakları, Macron'un "takıldığını ve espri yaptığını, sözlerinin bir değer yargısı taşımadığını" ileri sürdü.

Konuşmaları nedeniyle ülkesinde sık sık eleştirilen Macron, daha önce de "Kovid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum." ve "Başarılı insanlar ve hiçbir şey olmayan insanlar" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tepki toplamıştı.

Macron'un ifadeleri sosyal medyada tepki topladı

Öte yandan Macron'un ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fransız milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Macron'un "hiçbir şey olmayan insanlar," "Asi Galyalılar", sözlerini hatırlatarak, "Fransız Cumhurbaşkanının halkına yönelik nefretini dünyanın gözü önünde açık ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Panot, "Ülkemiz daha iyisine layık." ifadesini kullandı.

Fransa Polis Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bruno Attal da Macron'a tepki göstererek, "Sayın Başkan, kendi adınıza konuşun." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da Macron'un "kibirli" olduğuna işaret ederek "Aynam benim güzel aynam." ifadesini yazdı.

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