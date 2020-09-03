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Dünya

El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası toplumdan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına karşı tavır alınmasını istedi.

Hamdi Yıldız   | 03.09.2020
El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi

İstanbul

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlanması suçunda ısrar etmesi, din tabileri arasında duyguları alevlemektedir ve bu gerekçesiz bir kışkırtma sayılır." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada, uluslararası toplumdan Müslümanların mukaddesatlarına ve sembollerine karşı saldırı konusunda sert bir tavır alınması istendi.

Bu bağlamda Mısır Müftülüğüne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Ebdo'nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

Merkez, dünya entellektüellerine tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme ivedilikle karşı durması çağrısı yaptı.

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El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi