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Dünya

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 43'e çıktığı bildirildi.

Sinan Doğan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Bogota

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, kayıp kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Heyelan riski nedeniyle bölgeden yaklaşık 1000 kişinin tahliye edildiği, çalışmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

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