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Dünya

Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

Ekvador'da cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü belirtildi.

Sinan Doğan   | 23.02.2021
Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

Washington

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

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