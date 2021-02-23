Ekvador'da cezaevlerinde çıkan isyana polisin müdahalesinde en az 50 mahkum öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.
Washington
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