Euro
9.53
Dolar
8.00
BIST 100
1,320.98
Altın
1,805.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ekvador İçişleri Bakanı Romo polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un İçişleri Bakanı Maria Romo, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara polisin sert müdahalesine izin verdiği gerekçesiyle görevinden alındı.

Sinan Doğan   | 25.11.2020
Ekvador İçişleri Bakanı Romo polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

Bolivar

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Ekvador Kongresinde milletvekilleri, 18 "hayır" ve 12 çekimser oya karşı 104 "evet" oyu ile Romo'nun görevinden alınmasını onayladı.

Karara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Maria Romo, "Vatandaşların güvenliğini ve barışı muhafaza etme görevimi, yasal ve anayasal sorumluluklar içerisinde yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Romo, 16 Ekim 2019'da ülkede akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması nedeniyle 11 gün süren hükümet karşıtı protestolarda polisin, halkın canını riske atan, kullanım süresi dolmuş göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin kullanmasına izin vermekle suçlanıyordu.

Protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı 1330 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ekvador İçişleri Bakanı Romo polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

Ekvador İçişleri Bakanı Romo polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

Guatemala'da bütçeyi protesto eden göstericiler Kongre'de yangın çıkardı

MHP'li Şekerci: Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: HDP ile anayasa çalışması hazırlığında olduklarını söyleyince yalanlama yoluna gittiler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: HDP ile anayasa çalışması hazırlığında olduklarını söyleyince yalanlama yoluna gittiler
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son iki yıla baktığımızda Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son iki yıla baktığımızda Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir