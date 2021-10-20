Dolar
9.33
Euro
10.85
Altın
1,776.54
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,429.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

Lübnan'da Merkez Bankasının sübvansiyonu kesmesi ve petrol fiyatlarındaki küresel artış, akaryakıt fiyatlarının son bir ay içinde üçüncü defa zamlanmasına yol açtı.

İdiris Okuduci   | 20.10.2021
Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

Beyrut

Lübnan Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki artışı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatının 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin liraya (15 dolar) yükseldiği kaydedildi.

Isıtma ve mutfakta kullanılmak için doğal gaz sisteminin bulunmadığı Lübnan'da mutfak tüpünün 180 bin liradan (9 dolar), 229 bin liraya (13 dolar) çıktığı aktarıldı.

Enerji Bakanlığı son olarak 22 Eylül'de akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurmuştu.

Lübnan'da akaryakıt fiyatları bu yılın başından itibaren en az 5 zam gördü.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan'da 10 Eylül'de göreve başlayan Necib Mikati hükümeti henüz yardım karnesine ilişkin somut bir adım atmış değil.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de yapılan araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının gençlerde etkinliğini kanıtladı
Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Bulgaristan’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'yeşil sertifika' zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı

Benzer haberler

Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

Ekonomik krizdeki Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda üçüncü zam

Büyükelçi Ulusoy: Türkiye, Lübnan'ın ekonomik krizi aşması için olumlu rolünü sürdürüyor

Lübnan Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor

Lübnan’da genel seçimler 27 Mart 2022’de yapılacak

Lübnan’da genel seçimler 27 Mart 2022’de yapılacak

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam
Lübnan'daki 17 Ekim protestolarının 2. yılında Beyrut'ta yürüyüş düzenlendi

Lübnan'daki 17 Ekim protestolarının 2. yılında Beyrut'ta yürüyüş düzenlendi