ANKARA

İran Yardım Topluluğu Vakfı Genel Sekreteri Reza Derman, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde öğrencilerin yarım asırlık sıralarda eğitim gördüğünü belirterek, "Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan'dır." dedi.

Sistan ve Beluçistan eyaletindeki eğitim olanaklarının kötü olduğunu söyleyen Derman, "Bölgedeki eğitim şartlarının yetersiz olmasının nedenleri, öğrencilerin 70 yıllık sıra ve okullarda eğitim görmesi, bölgedeki yerleşimin dağınık olması, eyalette etkili olan kuraklık, bölge nüfusunun fazla oluşu ve yeterli sayıda okul bulunmamasıdır." diye konuştu.

Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında edindiği izlenimler hakkında bilgi veren Derman, "Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde iki okul gezdim. İkisinde de sıralar 70 yıllıktı, harap olmuş durumdaydı ve eğitim için uygun değillerdi." ifadelerini kullandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Derman, ülkedeki eğitim sorunun eskiye dayandığını ve bütçe yetersizliği nedeniyle yeni dersliklerin yapılamadığını ifade etti.

Ülkenin bazı bölgelerinde 20 kişilik sınıflarda 50 öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Derman, "Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan'dır." dedi.

Derman ayrıca İran'daki okulların yüzde 30'unun eğitim anlamında uygun şartları taşımadığını ve okulların çürüdüğünü dile getirdi.

Muhabir: Tolga Akbaba