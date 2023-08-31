ECOWAS Nijer için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerisinde bulundu.
Abuja
Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi.
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Tinubu, Nijerya'nın 1999'da askeri devlet başkanı tarafından başlatılan 9 aylık bir geçiş döneminin ardından sivil yönetime döndüğünü anımsatarak, "Nijer'in askeri makamlarının samimi olması halinde bunun ülkede de tekrarlanmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadesini kullandı.
Nijer'deki askerlerin eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tinubu, asker ne kadar erken olumlu düzenlemeler yaparsa, ECOWAS'ın ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmak için o kadar hızlı davranacağını kaydetti.
Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, 19 Ağustos'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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